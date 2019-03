PC PRENDE ACUSADO DE ABUSAR DE ENTEADA DE 8 ANOS EM CARMÓPOLIS

15/03/19 - 13:41:12

Pessoas ouvidas no inquérito afirmaram que o agressor já tinha praticado atos dessa natureza em São Paulo

Policiais civis da cidade de Carmópolis, coordenados pelo delegado Wanderson Bastos, prenderam nessa quinta-feira, 14, um homem acusado de abusar sexualmente de uma criança de 8 anos.

Segundo informações do delegado Wanderson, a criança já vinha sofrendo abusos desde o ano passado, mas com medo ela não comunicou à mãe. Porém, há aproximadamente dez dias a situação se agravou. No momento da agressão, a vítima dormia em um colchão com seu irmão de seis anos e a filha do padrasto de 13 anos, quando o autor se aproximou, deitou no colchão e abusou da criança.

De acordo com a polícia, na casa moravam as três crianças, a esposa, o agressor e uma senhora com problemas de locomoção. O homem se aproveitou da situação e abusou da criança na frente do irmão. “A criança estava em sua casa, na companhia do padrasto, da filha do suspeito e do irmão da vítima de seis anos, da a mãe, que dormia dopada, pois faz o uso de medicação controlada, e de uma senhora que vive na casa. Após os gritos da criança, a senhora perguntou o que estaria acontecendo, mas o homem não parou com o abuso”, explanou o delegado Wanderson Bastos.

Diante disso, a criança começou a se comportar de maneira diferente, a mãe percebeu e, ao perguntar para a filha o motivo, a criança então relatou o que havia acontecido. “A mãe procurou ajuda no Conselho Tutelar, que buscou a delegacia, todos os depoimentos foram filmados. A prisão temporária de 30 dias foi decretada pela juíza de Carmopólis, e pelas provas que temos contra o suspeito, antes da conclusão do inquérito nós já vamos representar pela conversão de prisão temporária para prisão preventiva”, explica o delegado.

Pessoas ouvidas no inquérito disseram que o agressor já tinha praticado atos dessa natureza no estado de São Paulo. O delegado afirmou que vai entrar em contato com as autoridades policiais do estado paulista, para obter mais informações.

Fonte e foto SSP