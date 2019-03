Prefeitura realiza mapeamento preventivo contra riscos à saúde nos bairros

15/03/19 - 05:22:29

A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) vem desenvolvendo diversas ações voltadas à intersetorialidade nos bairros de Aracaju. Uma delas é o desenvolvimento do mapeamento preventivo, feito pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), com o objetivo de evitar problemas ambientais que afetem a saúde humana.

O mapeamento é um instrumento de avaliação e diagnóstico, que deve ser aplicado em campo, indo de casa em casa. Com ele, foram identificados vários problemas, como acúmulo de lixo, descarte irregular, pontos de queimada ou fumaça, problemas com vetores que acarretam doenças, animais peçonhentos.

O gerente de Vigilância em Saúde Ambiental da SMS, Paulo Vinícius Carneiro, explica que a ideia surgiu da identificação destes problemas, realizado através das capacitações. “Nós realizamos a capacitação dos agentes de endemias durante o ano de 2018 e, a partir daí, surgiu o mapeamento destas áreas de riscos, que poderiam trazer prejuízo a saúde da população”, argumentou.

O primeiro bairro escolhido foi o Santos Dumont, onde, conforme pesquisa prévia realizada com o coordenador do Programa Municipal de Controle do Aedes, Jeferson Santana, foram identificados índices altos de agravos ambientais à saúde pública. As resoluções destes problemas transcendem a atuação da SMS e da Vigilância Sanitária, por isto foi apresentado o mapeamento e seu resultado para outros órgãos.

“A próxima ação é uma parceria com a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) para solucionar problemas de fossa, com a desobstrução das caixas sépticas de residências localizadas em áreas dos endereços que mapeamos, fazendo a coleta dos resíduos e eliminando vários problemas daquela localidade”, enfatizou.