Prevenção: comunidade do Aloque recebe Mutirão contra o Diabetes

15/03/19 - 05:28:47

Neste sábado, dia 16, a partir das 8 horas, os moradores do povoado Aloque terão uma manhã dedicada à saúde e prevenção com a primeira edição do Mutirão contra o Diabetes de 2019. A comunidade contará com a oferta de serviços gratuitos como teste de glicemia, aferição da pressão arterial, dicas alimentação saudável e exames preventivos. O ponto de encontro é na Avenida Principal, número 170, próximo à Igreja de Santo Expedito.

O Mutirão contra o Diabetes no povoado Aloque é uma organização parceira do vereador Professor Bittencourt e do Centro de Diabetes de Sergipe, dirigida pelo médico endocrinologia Raimundo Sotero.

“Tenho muita alegria em ser o instrumento que une profissionais e voluntários para realizar ações que promovam a saúde e a cidadania. Precisamos cada vez mais estimular a população sobre a importância da prevenção. Quanto mais cedo descobrir o diabetes e outras doenças, mais cedo a pessoa pode se tratar e ter uma vida tranquila. É fundamental fazer a nossa parte, levar serviços básicos à comunidade e cuidar da nossa população”, afirmou Professor Bittencourt.

Serviço

O quê? Mutirão contra o Diabetes no povoado Aloque

Onde? Avenida Principal do povoado Aloque, número 170, próximo à Igreja de Santo Expedito.

Horário? A partir das 8 horas

Quando? Sábado, 16 de março