UNINASSAU Aracaju realiza minicurso Aracaju Docker

15/03/19 - 14:20:29

O curso acontece no laboratório da Instituição e é voltado para programadores, alunos e comunidade geral

Por: Suzy Guimarães

Acontece no sábado, 16, a partir das 8h, na UNINASSAU Aracaju, o minicurso Aracaju Docker. O evento, coordenado pelo curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), faz parte do projeto Café com Código, que acontecerá uma vez por mês na faculdade, sempre com temas diferenciados na área de tecnologia. O curso vai ocorrer no laboratório, sendo voltado para programadores, alunos e comunidade em geral.

A coordenadora do curso de ADS na faculdade, Izabella Rezende, explicou que o encontro pretende reunir, além dos profissionais da área de tecnologia, alunos e interessados no tema e apresentar soluções para as dificuldades enfrentadas pelos programadores no dia-a-dia. O curso será ministrado pelo especialista Felipe Vieira, desenvolvedor de sistemas do Tribunal Regional do Trabalho – TRT Sergipe.

Segundo Izabella, é interessante apresentar aos alunos as novas tendências da tecnologia a partir da experiência de profissionais inseridos no mercado de trabalho e da visão de ponta desses especialistas. Para o diretor da unidade UNINASSAU Aracaju, Yuri Neiman, o evento é de grande interesse social, já que a tecnologia é a mola que move o mundo contemporâneo.

“Visamos dar a nossos alunos o que há de mais novo nas tendências de cada área. A tecnologia é, sem dúvida, o setor que assessora todos os mercados de trabalho atual”, observou o diretor. Ele lembrou, ainda no contexto, que a UNINASSAU, além de ofertar os cursos de nível superior, orienta seus alunos para a inserção no mercado de trabalho através do Núcleo de Trabalhabilidade, buscando sempre ofertar aos estudantes eventos que promovam a conquista do empego.

DOCKER

O Docker resolve os dramas que todo programador passa no dia-a-dia de sua profissão. Ele empacota sua aplicação e seu ambiente dentro de um container, permitindo sua portabilidade para o Host que possua o Docker instalado. O minicurso apresentará o Docker pelo olhar de um programador e como essa tecnologia é capaz de facilitar o desenvolvimento de aplicações e aumentar a produtividade nas atividades diárias.

Palestrante – Felipe Vieira é formado em Sistemas de Informação pela UFS e atualmente mestrando em Ciência da Computação na mesma instituição. Trabalha no TRT20 no desenvolvimento e manutenção de sistemas de apoio a realização das atividades no TRT20 utilizando Laravel, Java, Oracle, Postgres, Docker, entre outras tecnologias.