DEPUTADOS REALIZAM AUDIÊNCIA NA ALESE SOBRE SEGURANÇA

16/03/19 - 05:25:54

Os deputados estaduais Georgeo Passos (Rede), Kitty Lima (Rede), Dr Samuel Carvalho (PPS) e Rodrigo Valadares (PTB) vão realizar em parceria, nesta segunda-feira (18), uma audiência pública que vai debater a Segurança Pública de Sergipe.

Com o tema “Segurança Pública, responsabilidade de todos. Importância do concurso público para a melhora da qualidade de vida da população”, o evento pretende sensibilizar o Governo de Sergipe para a necessidade de investimentos na segurança pública.

“Estamos vivendo em um cenário caótico aqui em Sergipe no quesito Segurança. A gente sente que a violência aumenta diariamente e que a população é a maior prejudicada. Nós entendemos que o Governo precisa investir nesta esfera e essa audiência pretende detalhar onde estes investimentos devem ser realizados”, explica Georgeo Passos.

Uma temática que será abordada na audiência é a necessidade de realização de concursos públicos para a Segurança. Segundo Georgeo, como a violência aumenta a cada dia, é importante ter um contigente amplo de profissionais da área.

“A gente precisa ter profissionais treinados e capacitados para atuarem na Segurança Pública e isso só é possível através do Concurso Público. Além disso, o contigente é pequeno e não atende as demandas atuais. A gente sabe que é preciso aparelhar as polícias, mas o primeiro passo para a melhoria da Segurança é a realização dos concursos”, afirma o parlamentar.

Representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, Agentes Prisionais e Guarda Civil estarão presentes na audiência para expor as necessidades de cada esfera.