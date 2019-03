MULHER É PRESA COM 20 KG DE MACONHA NA ZONA DE EXPANSÃO

Cerca de 20 kg de maconha foram apreendidos

Policiais civis Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam nesta sexta-feira (15), Andreza Mayara dos Santos, acusados de tráfico de drogas no povoado São José, na Zona de Expansão, em Aracaju.

A prisão aconteceu após os policiais receberem a informação de que um casal estava traficando drogas dentro da própria casa. Durante as investigações, os policiais constataram que nessa quinta-feira, ambos haviam recebido uma nova remessa de drogas. No local, foram encontrados cerca de 20 kg de maconha, onde parte da droga enterrada dentro de uma mala no quintal da casa.

Diante dos fatos, Andreza foi encaminhada ao Departamento de Narcóticos para adoção das medidas legais. A droga apreendida também foi encaminhada para a unidade policial. As buscas seguem para chegar ao segundo envolvido no crime, identificado como Carlos Roberto dos Santos Junior.

Informações e foto SSP