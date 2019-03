PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO ANUNCIA CONCURSO PARA MAIS DE 150 VAGAS

16/03/19 - 07:22:39

O prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida, anunciou, nessa sexta-feira, 15, a publicação do Concurso Público no Diário Oficial do município. Segundo Diógenes, esse será um grande marco para o município.

“Esse dia realmente ficará marcado na minha história e na de Tobias Barreto, pois o concurso já é uma realidade! É através dele que todos poderão pleitear uma vaga no serviço público, conforme suas competências, num real sentido de isonomia. Agradeço à Procuradoria, ao Ministério Público, à Secretaria de Administração e a todos que se envolveram nesse processo”, disse Diógenes.

As inscrições para o concurso serão feitas a partir da próxima quarta-feira, dia 20, e serão disponibilizadas vagas para todos os níveis de escolaridade: Fundamental, Médio e Superior.

Foram disponibilizadas mais de 150 vagas diretas para diversos setores, como Educação, Saúde, Obras, Assistências, entre outras áreas, sendo que, ainda existem cadastros reservas.

A SECOM informa que qualquer necessidade de atualização ou retificação de dados será exposto no Diário Oficial da Prefeitura, em suas Redes Sociais e por comunicados através da imprensa.

Fonte e foto assessoria