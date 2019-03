Subcomandante da PMSE participa de reunião com o ministro da Justiça

16/03/19 - 07:48:44

O evento promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) reuniu comandantes-gerais das policiais e bombeiros militares do Brasil

Na última quarta-feira ,13, em Brasília, o subcomandante da PMSE, coronel Paulo Paiva, representando o comandante-geral, coronel Marcony Cabral, participou da reunião do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais de Polícias Militares e Corpos de Bombeiros (CNCG). O encontro contou com a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que explanou sobre as principais medidas adotadas no combate à criminalidade no país.

Na abertura dos trabalhos, Sérgio Moro destacou a importância das discussões do conselho para que haja uma ampla troca de experiências entre os oficiais que comandam as instituições. “É muito importante essa reunião para que nós possamos discutir os vários problemas de segurança pública, ouvir sugestões e compartilhar experiências exitosas de um Estado com o outro”, comentou o ministro.

O representante da Polícia Militar de Sergipe, coronel Paulo Paiva, ressaltou a importância de interagir com as exposições do ministro Sérgio Moro, como também, do secretário Nacional de Segurança Pública, general Guilherme Theophilo. “Houve um debate bastante proveitoso entre as diversas autoridades presentes no evento”. Ainda segundo o coronel Paiva, as conversas sobre o Projeto de Proteção Social dos Militares e a Lei Orgânica, temas de suma importância para a classe militar, obtiveram um grande avanço durante a reunião do CNCG.

Além do Subcomandante, esteve representando a Polícia Militar de Sergipe, o chefe da 2º Seção do Estado Maior, coronel Edenisson da Paixão

Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal

PM/SE