LÍDER DO GOVERNO CUMPRE AGENDA EM SE A CONVITE DA ACESE

17/03/19 - 08:24:05

A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE) em parceria com o Movimento Brasil 200, recebeu, durante o primeiro Jantar com Negócios, a deputada federal e líder do Governo no Congresso, Joice Hasselmann. A parlamentar, eleita com mais de 1 milhão de votos, esteve pela primeira vez em Sergipe, onde abriu a Caravana da Liberdade.

A parlamentar teve uma agenda movimentada em Sergipe. Num primeiro momento, a pedido da ACESE e do Movimento Brasil 200, Joice reuniu-se com a classe empresarial e representantes da bancada federal, do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa. Em pauta, a retomada da economia, a conclusão da duplicação da BR-101, a retomada de obras fundamentais e a reforma da previdência.

Segundo o presidente da ACESE, Marco Aurélio Pinheiro, a reunião foi crucial para que a líder do Governo no Congresso entendesse as necessidades do Estado. “Sergipe é um Estado pequeno e carente em políticas públicas federais. Sugerimos que Joice Hasselmann fosse madrinha de Sergipe e que o Governo Federal pode aplicar algumas de suas políticas públicas no Estado, como um campo para experiências”, explicou Marco Aurélio. “O que fizemos foi levar as necessidades do nosso Estado que podem estimular e destravar nossa economia”, concluiu.

“Tivemos todos os debates importantes para se construir um novo caminho para Sergipe”, afirmou o vice-presidente da ACESE e coordenador do Movimento Brasil 200 no Estado, Lúcio Flávio Rocha. “Joice é uma deputada muito franca como líder do governo e como parlamentar. Foi uma pauta muito positiva para Sergipe e para o Brasil”, concluiu.

Jantar com Negócios

Com o tema “Os desafios para reconstruir o Brasil”, a líder do Congresso abordou a necessidade de aprovação da Reforma da Previdência ainda no primeiro semestre.

“Sem a Nova Previdência, os Estados serão os primeiros a quebrar. Para termos geração de renda, empregos, investimentos e poder resgatar estados e municípios, temos que aprovar a Reforma da Previdência”, explicou Hasselmann, que reconhece a necessidade de renegociar pontos como a aposentadoria rural, pautas importantes para a região Nordeste. “O Governo está disposto a dialogar. Vamos negociar, vamos ouvir e buscar o que é melhor para o país”, argumentou.

Outras atividades

O presidente da ACESE acompanhou também um café da manhã ao lado da líder do Governo no Congresso. A atividade ocorreu no último sábado, 16, fechada a membros e simpatizantes do Movimento Brasil 200. Após o café, Joice Hasselmann seguiu para Salvador-BA, acompanhada pela comitiva e pelo coordenador do Movimento Brasil 200 em Sergipe, Lúcio Flavio Rocha, onde terá agenda neste fim de semana.

Da Assessoria de Comunicação