NAVIO FRETADO PELA CELSE JÁ ESTÁ NA COSTA SERGIPANA

17/03/19 - 20:33:21

Chegou nesta domingo (17) à costa sergipana o navio FSRU Nanook, afretado pela CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe. O navio é, de fato, uma unidade industrial flutuante. FSRU é a sigla de “Floatign Storage and Regaseification Unit”, que significa em português, unidade flutuante de armazenamento e re-gaseificação.

A função dessa indústria é receber gás natural em forma líquida e transformá-lo de volta ao estado gasoso, de maneira a entregar esse combustível através de gasoduto às turbinas termelétricas que, instaladas na Barra dos Coqueiros, serão responsáveis pela transformação desse gás em energia elétrica.

INVESTIMENTO

A CELSE (Centrais Elétricas de Sergipe) afretou este navio até 2044, o ano em que vence seu contrato com as concessionárias de energia para entregar 1.500 MW de energia elétrica. O Golar Nanook pertence à Golar LNG, sócia norueguesa do empreendimento, e ficará ancorado a 6,5 km da costa de Sergipe, nas proximidades do porto, o Terminal Marítimo Inácio Barbosa,

A embarcação tem 305,84 metros de comprimento e 43,44 metros de boca (largura) e tem o capacidade de se manter na mesma posição graças ao seu sistema de ancoragem que será do tipo “Submerged Soft Yoke System (SSY)”, um sistema desenvolvido para permitir que a embarcação gire livremente (360 graus em torno do ponto de conexão) de acordo com as forças externas. Isso facilitará ao navio receber a carga de gás que outros navios, chamados gaseiros, trarão rotineiramente para abastecê-lo.

O fornecimento de energia elétrica pela termelétrica Porto de Sergipe para as distribuidoras de energia de todo o país deverá ter início em março de 2020, mas ainda este ano toda a obra estará pronta, testada e com capacidade de produzir. O investimento para essa construção é estimado em R$ 5 bilhões, o maior investimento privado já feito em Sergipe e recebeu o apoio do Governo do Estado.