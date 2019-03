REUNIÃO AMPLIADA DO PT DA REGIÃO SUL E CENTRO-SUL DE SERGIPE

17/03/19 - 07:56:12

Neste sábado (16), o deputado federal e presidente do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores em Sergipe participou da reunião ampliada dos diretórios municipais do Partido dos Trabalhadores da Região Sul e Centro-sul do estado, realizada em Boquim. Foi um encontro muito importante, em que foi debatida a atual situação política do Brasil e o início das Caravanas Lula Livre e dos comitês para a mobilização da população.

Teve a participação dos presidentes dos diretórios de Boquim, Arampio Santana, de Pedrinhas, Daniel de Lia; de Itaporanga d’Ajuda, Uilson; e de Riachão do Dantas, Manuel; além de filiados e lideranças da região e de movimentos, como o MST. Muito importante essa mobilização e esse tipo de debate promovido pelos diretórios do PT nos municípios.

Fonte e foto assessoria