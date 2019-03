Troca de sementes crioulas acontece na próxima terça-feira, dia 19

17/03/19 - 07:14:21

Na próxima terça-feira, 19 de março, o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) realiza a 5ª edição do “Dia da Troca de Sementes”. Nesse dia, camponeses e camponesas de diversas comunidades do Alto Sertão, do Centro Sul, Baixo São Francisco e da Grande Aracaju juntamente com técnicos, assessores, pesquisadores, gestores públicos e educadores estarão reunidos na Unidade de Produção Camponesa (UPC) de Canindé de São Francisco para compartilhar sementes crioulas e celebrarem a vida na devoção camponesa a São José.

O evento é realizado anualmente, quando os homens e mulheres no campo fazem suas devoções e alimentam a esperança de uma lavoura farta para alimentar suas famílias e guardar as sementes para o próximo ano. Na tradição é o dia de lançar na terra a semente do milho para consumir nos festejos de São João. O evento chama a atenção da sociedade sobre a importância da soberania alimentar e de que é possível e necessário produzir alimentos sem veneno, sem adubos químicos, sem manipulação genética e com respeito ao meio ambiente.

Por Kátia Azevedo