ANTONIO BITTENCOURT TOMA POSSE COMO NOVO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

18/03/19 - 15:10:51

O prefeito Edvaldo Nogueira empossou, nesta segunda-feira, 18, o vereador Antônio Bittencourt Filho na titularidade da Secretaria Municipal da Assistência Social. A posse de Bittencourt, que substitui Rosane Cunha, que exercia o cargo interinamente, é mais uma etapa da reforma administrativa, cujo foco central é dar maior dinamismo e oxigenação à gestão. Na oportunidade, Edvaldo fez a entrega de quatro veículos que serão utilizados pela secretaria para o transporte de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“A opção pelo nome de Bittencourt não partiu de mim. Ele não foi escolhido por seu meu amigo. Foi uma sugestão do deputado federal Fábio Mitidieri, que acatei por ser uma ótima escolha. Bittencourt é um excelente gestor, foi secretário municipal da Educação, foi secretário estadual dos Direitos Humanos, é vereador de Aracaju, então tem todas as credenciais para fazer parte da nossa gestão e contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou o prefeito, que agradeceu ainda a contribuição de Rosane Cunha. “Fez um grande trabalho, com muita competência, tanto que a convidei para continuar na gestão”, frisou.

O novo secretário agradeceu o convite e se disse “muito lisonjeado” por passar a responder por uma das principais pastas da gestão. “Quero agradecer o gesto de me colocar para conduzir esta secretaria que tem um trabalho muito importante: é a pasta que cuida das crianças, adolescentes, idosos, das minorias. Este é o lugar que me enquadro. Prometo dar o melhor de mim”, declarou. Bittencourt ainda fez um agradecimento às oportunidades dadas a ele pelo prefeito. “Sempre me incumbiu de tarefas que foram importantes para o meu crescimento”, afirmou. Ele também destacou o gesto de “desprendimento” de Fábio Mitidieri ao indicá-lo para a pasta. “Fábio prova compromisso com o nosso grupo e com o projeto de cidade que pensamos para Aracaju”, salientou.

Rosane Cunha, em sua mensagem de despedida do cargo, agradeceu a confiança do prefeito e a o apoio de todos os secretários municipais. “Tenho muito orgulho do trabalho que realizamos. O sentimento é de dever cumprido. Agradeço a todos que me ajudaram nas tarefas da secretaria. Agradeço também a Eliane Aquino, porque sucedê-la não é tarefa fácil. Agradeço a toda equipe da Assistência, que nunca me faltou”, afirmou.

Entrega dos veículos

Após solenidade de posse, o prefeito realizou entrega de dois carros, uma van e um micro-ônibus à Secretaria da Assistência Social, fruto de um investimento de R$ 594 mil. Os dois carros, modelo Chevrolet Spin, e a van, modelo Renault Máster, foram adquiridos através de recursos do programa Bolsa Família. Já o micro-ônibus foi adquirido com emenda parlamentar do deputado federal, Fábio Reis e será inserido na cota de transportes que atendem as necessidades da Proteção Social Básica e da Proteção Especial, responsáveis pelo gerenciamento dos 16 Centros de Referência de Assistência Social, Centro Dia, Centro Pop, abrigos, Casas Lares e dos quatro Centros de Referência Especializados de Assistência Social.

“Estes veículos são muito importantes, pois atenderão as pessoas que mais precisam e, em especial, o micro-ônibus servirá para pessoas com deficiência, o que representa mais conforto e dignidade. Por isso agradeço ao deputado Fábio Reis pela indicação”, declarou Edvaldo. O parlamentar, por sua vez, elogiou a gestão de Aracaju. “Edvaldo é um grande exemplo de prefeito no nosso Estado. Se um dia pensasse em ser prefeito de lagarto, aprenderia com ele”, afirmou.

Participaram da solenidade os deputados federais Fábio Mitidieri, Fábio Reis e João Daniel; os deputados estaduais Francisco Gualberto e Maisa Mitidieri; os vereadores Jason Neto, Vinícius Porto, Fábio Meireles, Anderson de Tuca, Zezinho do Bugio, Bigode, José Valter, Juvêncio Oliveira, Pastor Alves, Seu Marcos, Isac Silveira, Cabo Didi, Manoel Marcos e Soneca; o reitor da Universidade Tiradentes (UNIT), Joubert Uchôa; o delegado da Receita Federal, Marlon Caldas, o presidente do Conselho de Contabilidade de Sergipe, Vanderson Melo; o defensor público, Sérgio Moraes, além de secretários municipais e lideranças comunitárias.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Valter Lima