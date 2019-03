Cerimônia de abertura da Semana Municipal da Água em Socorro, reúne centenas de estudantes

18/03/19 - 13:27:19

O evento propõe palestras, dinâmicas e debate entre os alunos socorrenses sobre a conscientização, preservação e reciclagem da água

Com o tema “Água e óleo não se misturam: A solução é reciclar”, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), deu início na manhã desta segunda-feira, 18, a Semana Municipal da Água. O evento acontece em parceria com as Secretarias de Educação (Semed) e Agricultura, Irrigação e Pesca (SMAP), Fundação Brasil Ecoar e Sesc Socorro, local onde foi realizada a abertura.

Tema de fundamental importância para propor o debate sobre o consumo consciente da água e o descarte irregular do óleo, o evento segue até a próxima quarta-feira, 20. “Este é um momento que precisamos refletir e perceber o valor da água na nossa vida. Se não mudarmos nossos hábitos, chegará o momento que vamos começar a sentir a falta da água que hoje temos em abundância. Já acompanhamos o sofrimento de diversas pessoas, principalmente no sertão com a escassez desse líquido precioso. Então, a Secretária de Meio Ambiente está de parabéns ao propor essa iniciativa”, disse o prefeito Padre Inaldo.

O secretário de Meio Ambiente, Hallison de Sousa, reforça a necessidade discutir o tema entre os jovens. “A semana da água é comemorada desde 1993 e é uma data definida pela ONU. Desde o primeiro ano da gestão do prefeito Padre Inaldo que estamos realizando esse momento, justamente com o objetivo de disseminar e difundir a necessidade de preservar esse bem tão importante para a vida humana. O tema pretende mostrar aos socorrenses a necessidade do descarte correto do óleo, seja ele de cozinha ou proveniente do petróleo. Isso prejudica, inclusive, a manutenção da água doce, um problema mundial. O Brasil é o país que mais tem reserva de água doce, porém não estamos fazendo o dever de casa”, explicou.

Acreditando que o futuro está nas mãos dos estudantes, a Semed enviou para a solenidade de abertura em torno de 50 alunos do Escola Municipal Neuzice Barreto. “Essas parcerias têm sido de grande importância para que nossos alunos saiam da sala e tenham esse contato mais próximo. Inclusive algumas escolas já estão desenvolvendo projetos voltados para a preservação do meio ambiente, como é o caso da Escola Municipal Gentil Daltro que até o final do ano implementará um projeto para a coleta de resíduos sólidos”, declarou a técnica pedagógica da Semed, Nárya Viana .

Com apenas 11 anos, Lara Cecília, estudante do 6º ano da Neuzice, já tem consciência que a água é um recurso finito. “É muito importante ter momentos como esse para fazer com que a gente pense e tente economizar água. Em casa já faço isso, sempre procuro desligar a torneira quando lavo as mãos”, disse a jovem.

Presença

Marcaram presença na solenidade de abertura os secretários Valter de Souza, Enock Ribeiro e Maria do Carmo, que esteve acompanha pelos alunos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), além do comandante da Guarda Municipal, Evilásio Protásio.

Fonte e foto assessoria