Edvaldo inaugura nova sede da Fundat e anuncia 420 vagas para cursos profissionalizantes

18/03/19 - 13:33:54

O prefeito Edvaldo Nogueira e o presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, Jorge Araújo Filho, inauguraram, na manhã desta segunda-feira, 18, a nova sede do órgão. A Fundat passa a funcionar no prédio que abrigou a Delegacia Regional do Trabalho no Centro de Aracaju, a partir de um convênio firmado com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Na mesma solenidade, Edvaldo anunciou a abertura de 420 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes.

“Este é um momento muito especial, pois, ao inaugurar a nova sede da Fundat, não entregamos apenas uma obra física, mas fazemos mais: damos nossa contribuição para a revitalização e ocupação do Centro, além de gerar economia para os cofres municipais, já que não teremos mais que pagar aluguel pelo prédio da fundação”, afirmou o prefeito. “Esta é uma ação que deixa muito claro o nosso compromisso de fazer uma gestão baseada em planejamento, determinação, parceria e a busca do melhor resultado para o cidadão e para a cidade”, ressaltou.

Para Edvaldo, a nova sede da Fundat está intimamente ligada à representação histórica do prédio. “Este prédio é simbólico. Neste local, no encontro dos calçadões João Pessoa e Laranjeiras, muitos eventos da história da cidade aconteceram, eventos ligados à luta dos trabalhadores e à luta por democracia. Além disso, este prédio abrigou a Delegacia do Trabalho, onde trabalhadores e empresários sentavam para firmar acordos. Com a Fundat funcionando aqui, o trabalhador continuará sendo o foco principal da utilização deste local”, destacou. Além disso, frisou o prefeito, como há um grande número de pessoas que procuram a Fundat, sua transferência para a região central da cidade, contribui para a ocupação do centro.

Parceria

A superintendente regional do Trabalho e Emprego, Celuta Crauss, ressaltou, por sua vez, a parceria com a Fundat em favor do trabalhador aracajuano. “Aracaju também está de parabéns pelo seu aniversário e continua em festa ganhando este belo espaço, um local privilegiado, para acesso a políticas de emprego e renda. Este prédio histórico vai continuar sendo uma grande referência para o trabalhador e o mundo do trabalho. Estou muito feliz e parabenizo ao prefeito Edvaldo Nogueira, ao secretário Jorge Araújo, pelos bons propósitos sempre, pelo compromisso com as pessoas e pelo cumprimento da função social da gestão, através da Fundat”, disse.

Mais economia

A Fundat passa a funcionar no calçadão da rua João Pessoa, 127, no Centro. A mudança permitirá uma economia de, aproximadamente, R$ 165 mil, ao ano (valor que era investido no aluguel da antiga sede), e R$1.650.000, durante os dez anos de vigência de uso do novo prédio. “A Fundat funcionou por 16 anos num prédio cujo aluguel custava R$ 13 mil por mês. Então estamos gerando uma grande economia para os cofres públicos municipais”, realçou Jorge Araújo Filho. Em seu discurso, ele desejou sucesso aos servidores da Fundat e frisou que o foco principal do trabalho da fundação é “atender bem a população”.

Novos cursos

O prefeito abriu, durante o evento, as inscrições para 15 cursos livres, que totalizam 420 vagas gratuitas, distribuídas em 24 turmas nos seguintes eixos: Produção Cultural e Design; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; Desenvolvimento Educacional e Social; Ambiente e Saúde; e Produção Alimentícia. Os interessados devem se dirigir à Fundat das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

Acompanharam a solenidade o deputado federal Fábio Mitidieri, a deputada estadual Maisa Mitidieri, os vereadores Bigode, José Valter, Soneca, Isac, Juvêncio Oliveira, Seu Marcos,Jason Neto e Zezinho do Bugio.

Por Valter Lima

Foto Ana Lícia Menezes/PMA