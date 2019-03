FILHO DE JÃO DANIEL ASSUME VAGA DEIXADA POR BITTENCOURT

18/03/19 - 12:23:20

O suplente de vereador, Camilo Feitosa (PT), filho do deputado federal João Daniel, assume nessa terça-feira (19), a vaga deixada pelo vereador Antônio Bittencourt (PC do B) na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). Professor Bittencourt deixa a Câmara para assumir a Secretaria Municipal da Assistência Social de Aracaju.

Aliado do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), Camilo diz que o “PT e PC do B são aliados históricos. No ano passado a vice-prefeita de Aracaju era Eliane Aquino”, diz o vereador que descarta qualquer tiro de crise entre o PT e PCdoB. “Não vejo crise alguma na relação entre os dois partidos”, disse em entrevista à radialista Magna Santana e concluiu dizendo que “estarei na bancada dos que ajudarão Aracaju a se reconstruir”.