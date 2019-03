GOVERNO VAI CONSTRUIR UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS EM GLÓRIA

Governador Belivaldo Chagas anunciou investimentos na Corporação em solenidade que homenageou homens que participaram da operação em Brumadinho, em Minas Gerais

Logo após a assinatura (http://bit.ly/2Weqtvr) de termo de Cessão do espaço térreo do Palácio Serigy para o Sergipeprevidência na manhã desta segunda-feira (18), o governador Belivaldo Chagas e a vice-governadora Eliane Aquino seguiram para a sede do Ministério Público de Sergipe para a solenidade de entrega de medalhas e homenagens aos bombeiros que atuaram na cidade de Brumadinho (MG), além das promoções do quadro de oficiais do Corpo dos Bombeiros Militar de Sergipe. Na ocasião, o governador anunciou investimentos na ordem de R$ 20 milhões na compra de equipamentos e na construção de uma unidade do Corpo de Bombeiros no município de Nossa Senhora da Glória.

O investimento no fortalecimento da Corporação é oriundo de emenda impositiva da bancada federal e o terreno para construção de unidade em Glória pertence ao Estado, local onde funciona o DER.“Por meio do coordenador da bancada, o deputado Fábio Reis, nos mobilizamos para que essa emenda fosse atendida de forma que todo o estado fosse contemplado. Vamos adquirir equipamentos para o Corpo de Bombeiros, além de construir a unidade no município de Glória. Temos um terreno, onde hoje funciona o DER, área mais do que suficiente para abrigar uma unidade. Com isso, ganha a sociedade, ganha o Corpo de Bombeiros e todos nós”, explicou.

O comandante do Corpo dos Bombeiros, coronel Gilfan Matheus, agradeceu o apoio do governo do Estado, ao tempo que parabenizou os bombeiros que aturam em Brumadinho, assim como todos àqueles que receberam homenagens durante a solenidade. “Quero agradecer ao governador pela confiança na nossa gestão. Não vai faltar empenho para que a Instituição continue sendo valorizada. Parabenizo a brilhante equipe que esteve em Brumadinho, que representou muito bem a nossa Instituição. Eu tenho certeza que serviram de exemplo a todos os demais da Corporação”, ressaltou o comandante.

Brumadinho

Na solenidade, os cinco militares que atuaram na operação de busca e resgate na cidade de Brumadinho (MG) foram homenageados com medalhas de honra ao mérito. Durante a operação, além dos cinco militares, atuaram quatro cães do Serviço de Busca e Salvamento com cães (SBRESC) do CBMSE.

O capitão Alisson, responsável por comandar a Operação, que ficou juntamente com sua equipe nove dias em ação intensa, falou das dificuldades. “Após uma missão difícil como aquela, a gente ser homenageado perante toda nossa tropa é motivo de orgulho. Estamos felizes, é gratificante, e nos sentimos empenhados para cumprir outras missões, que por ventura venham a ocorrer”, colocou.

Promoções

Além das homenagens aos bombeiros que aturam em Brumadinho, foram promovidos nove oficiais e um praça que ascendeu ao primeiro posto de oficial. Durante a formatura, também foram entregues 26 condecorações de medalhas de Mérito Bombeiro Militar a personalidades civis e a policiais e bombeiros militares, que contribuíram notavelmente com a Corporação.

Cinco medalhas de ouro foram concedidas a militares com mais de 27 anos de efetivo serviço; 15 bombeiros, que possuem mais de 20 anos de serviço, foram agraciados com medalha de prata e; as medalhas de bronze foram serão entregues para homenagear 10 bombeiros militares, por possuírem mais de 10 anos de serviço ativo.

“Nós sabemos o quanto representa o Corpo de Bombeiros Militar para a nação e para Sergipe. Não apenas para aqueles que estão sendo promovidos por antiguidade, mas para aqueles que estão sendo promovidos por merecimento. Isso faz com que a autoestima seja elevada. A participação dos bombeiros em Brumadinho nos orgulha e faz com que a Corporação ganhe experiência”, destacou o governador Belivaldo Chagas.

“Essa homenagem representa o tempo de serviço que nós dedicamos aqui na Corporação, não só na parte operacional, mas na parte administrativa, e o reconhecimento, de que nós estamos sendo observados pelo trabalho em prol da comunidade”, disse o Capitão Caldas que recebeu medalha de bronze referente aos 10 anos de serviços prestados.

