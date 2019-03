Prefeitura lança Edital de Leilão de veículos e bens inservíveis

Está prevista para o dia 4 de abril deste ano a realização do leilão destinado à alienação de bens móveis pertencentes à Prefeitura de Aracaju. O objetivo do certame, realizado através da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), é a venda de veículos e materiais avaliados como inservíveis, distribuídos em 20 lotes. A soma dos lances iniciais está avaliada em mais de R$58 mil.

Os lotes são compostos de materiais de refrigeração, informática, equipamentos hospitalares e de escritório, além de utensílios domésticos e veículos. “São objetos que se encontram em desuso, e que não compensa à Prefeitura mantê-los. No entanto, esses bens podem ser úteis para comerciantes e para os cidadãos que desejam obter, por exemplo, um veículo a um preço abaixo que o de mercado”, explicou o secretário da Seplog, Augusto Fábio Oliveira.

Visitas



O exame dos lotes, incluindo um veículo, poderá ser feito nos dias 1º ao dia 3 de abril, no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h, no galpão situado na rua Porto da Folha, nº487, bairro Suíssa. Os demais veículos estarão disponíveis para visitação no pátio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), na rua Acre, s/n, Bairro América.

Inscrições



De acordo com o Edital Nº 01/2019 , os interessados em participar do leilão, na forma presencial, poderão fazer o credenciamento no local da sessão – auditório do Comfort Hotel Aracaju, localizado na avenida Mario Jorge de Menezes de Vieira, nº498, bairro Atalaia -, uma hora antes do início do certame, que está marcado para as 9h30. Já aqueles que preferirem ofertar lances online, o credenciamento já pode ser feito no site www.rjleiloes.com.br.