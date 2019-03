Prefeitura repassa recursos do Imposto de Renda para entidades filantrópicas

18/03/19 - 14:35:17

O prefeito Edvaldo Nogueira assinou, na manhã desta segunda-feira, 18, o termo de fomento dos projetos das entidades beneficiadas pelo Edital de Financiamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMCDA). Serão repassados R$ 540 mil para instituições que desenvolvem ações sociais.

Com a assinatura do termo, nove entidades serão contempladas com recursos arrecadados com a campanha “Destinar 2018”, que possibilita a destinação de parte do Imposto de Renda por pessoas físicas e jurídicas, para fundos municipais. Cada instituição selecionada receberá o valor de R$ 60 mil.

“É um projeto muito importante para a população, especialmente, para a que mais precisa. Uma ação que todos podemos participar e que ninguém perde, só ganha. No ano passado conseguimos arrecadar R$ 540 mil e fico muito agradecido a todos que colaboraram. Todas as entidades selecionadas por meio de edital são respeitadas e ajudam muito a nossa sociedade, prestando grandes serviços”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

As entidades não governamentais foram selecionadas por meio de Chamamento Público, promovido em 2018 pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Assistência Social, em parceria com Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. De acordo com a secretária municipal da Assistência Social, Rosane Cunha, o resultado obtido na campanha do ano passado é fruto do empenho de todos os parceiros.

“É com imensa satisfação que apresentamos os resultados da campanha do ano passado. Desde o primeiro ano de gestão do prefeito Edvaldo Nogueira nos dedicamos a campanha e, graças aos esforços de todos, conseguimos dobrar o valor arrecadado e que contemplou as nove entidades. Todo o processo foi realizado com total transparência. Esperamos que na campanha 2019 possamos fazer um bom trabalho, novamente, e que no ano que vem possamos apresentar mais resultados positivos”, salientou a secretária.

Em 2018 se somaram à iniciativa a Prefeitura de Aracaju, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Regional de Contabilidade (CRC), e Delegacia da Receita Federal de Sergipe. Foram contemplado pelo processo seletivo os seguintes projetos e entidades: Orquestra Jovem de Sergipe – Instituto Banese; Estrela Guia – Grupo de Apoio a Criança com Câncer de Sergipe – GACC; Música e Ginga – Projeto Esperança; e Faço o meu Melhor – Centro de Integração Raio de Sol – Ciras.

Também foram selecionados De Olho no Futuro – Instituto Beneficente Emmanuel – Ibem; Tecnologia da Informação para Adolescentes Surdos – Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe – IPAESE; A Arte de Amar – Associação Beneficente Santa Terezinha do Menino Jesus – ABTJUS; Sintonia Cultura e Arte – Oratório Festivo São João Bosco e Empoderar – Associação Resgate de Sergipe – Arese.

Para a irmã Marisa Inês Mozena, do Oratório de Bebé, os recursos serão fundamentais para o desenvolvimento de ações, dentro da entidade. “Sem essa ajuda do edital que a Prefeitura lançou, seria praticamente impossível desenvolver as oficinas e acolher as 64 crianças e adolescentes. A destinação dos recursos pelo Imposto de Renda fará muita diferença porque é o único recurso fixo que o Oratório terá para desenvolver as atividades ao longo do ano. Esse repasse é imprescindível porque se pode abraçar muitas causas tanto da criança e do adolescente como dos idosos e, com isso, contribuir como desenvolvimento e progresso de Aracaju”, avaliou.

A presidente do Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe (IPAESE), Ana Lúcia Nunes Oliveira explicou que, no caso da entidade, o recurso será destinado para a inovação tecnológica. “Vamos trabalhar a modernização, como robótica, introdução à informática, montagem de computadores, construção de sites, então o recurso será destinado para preparar os surdos para o futuro”, detalhou.

Destinar 2019

Na solenidade também foi apresentada a campanha a campanha “Destinar 2019”, cuja proposta é conscientizar à população sobre a importância de se destinar parte do Imposto de Renda para os fundos municipais da Criança e do Adolescente, e do Idoso. Este ano, a ação também conta com a parceria do Governo de Sergipe e a expectativa é arrecadar mais de R$ 500 mil.

“Eu mesmo já quero dizer que vou doar os 3% do meu Imposto de Renda. Se cada um fizer sua parte, o pouco se torna muito. Aproveito para fazer um chamamento, do fundo do meu coração. Quem puder participar, participe. É um bem que podemos fazer a quem precisa”, enalteceu o prefeito Edvaldo Nogueira.

Estiveram presentes os deputados federais, Fábio Mitidieri, Fábio Reis e João Daniel; os deputados estaduais Francisco Gualberto e Venâncio Fonseca; a deputada estadual, Maisa Mitidieri; os vereadores Jason Neto, Vinícius Porto, Fábio Meireles, Anderson de Tuca, Zezinho do Bugio, Bigode, José Valter, Juvêncio Oliveira, Pastor Alves, Seu Marcos, Isac Silveira, cabo Didi, Manoel Marcos e Soneca; o reitor da Universidade Tiradentes (UNIT), Joubert Uchôa; o delegado da Receita Federal, Marlon Caldas, o presidente do Conselho de Contabilidade de Sergipe, Vanderson Melo; o defensor público, Sérgio Moraes, além de secretários municipais e lideranças comunitárias.

AAN

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA