PRF PRENDE CASAL COM 12 CELULARES ROUBADOS NA BR-101

18/03/19 - 12:28:50

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe prendeu neste domingo (17) um casal no quilômetro 76 da BR-101, no município de Maruim, com 12 aparelhos celulares produto de roubo e furto.

O flagrante foi feito após uma abordagem de rotina no veículo em que o casal estava com os aparelhos sem nota fiscal.

A dupla foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil sob suspeita de receptação.