SEGURANÇA RURAL É TEMA DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA SEGURANÇA

18/03/19 - 15:21:59

Produtores rurais sergipanos vêm sofrendo com o aumento de furtos, roubos e outras situações de violência em suas propriedades. Diante deste cenário preocupante, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) agendou uma reunião na Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) com representantes da Polícia Civil, Polícia Militar e membros da Federação da Agricultura de Sergipe (Feaese) para discutir o tema e estudar estratégias para reduzir a criminalidade na zona rural.

“Muitos produtores rurais vivem inseguros porque suas propriedades são assaltadas, comprometendo a tranquilidade e até mesmo a produção. É um problema que precisa ser resolvido. A direção da Feaese nos apresentou a situação, conversei com alguns produtores e imediatamente marquei a audiência com o secretário João Eloy, que prontamente nos recebeu acompanhado pela equipe e toda cúpula da Segurança Pública. A expectativa é criar um ambiente de colaboração para que a Polícia possa efetivamente ampliar o seu trabalho nas regiões e fortalecer a segurança do homem do campo”, comentou Zezinho Sobral, que defende a bandeira da agropecuária na Assembleia Legislativa de Sergipe.

Durante a reunião, foram discutidas alternativas que contribuem para minimizar o risco das propriedades rurais e das famílias, a exemplo de presença efetiva de viaturas, iluminação e acesso dos agentes da segurança. “A segurança nas áreas rurais de Sergipe é um tema importante. Sou o interlocutor em defesa dos produtores rurais. Cumpro o meu papel de responsabilidade com a agricultura e com o desenvolvimento rural. A agricultura sergipana gera emprego e renda. Os produtores rurais, na grande maioria, residem em suas propriedades e precisam que suas localidades fiquem livres da criminalidade”, destacou Zezinho Sobral.

O presidente da Feaese, Ivan Sobral, participou da reunião e avaliou como positiva. “Este encontro foi muito satisfatório e saímos com a expectativa de firmar parcerias com a SSP e estabelecer programas de prevenção e combate à violência rural. A Federação da Agricultura vai acompanhar todo o processo. A SSP se dispôs a oferecer dois profissionais para ficar à disposição para receber as demandas dos produtores e fazer os encaminhamentos. Saímos esperançosos”, comentou Ivan Sobral.

Na ocasião, o presidente da Federação agradeceu ao empenho do deputado Zezinho Sobral com a pauta da segurança rural. “Muitos produtores entraram em contato conosco relatando o problema da falta de segurança, o que nos motivou a procurar o parlamentar. Zezinho Sobral nos ouviu e, em tempo recorde, marcou a audiência, apresentou a demanda para a SSP e os resultados já foram válidos. Vamos fortalecer o diálogo”, afirmou Ivan Sobral.

Fonte e foto assessoria