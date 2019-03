DEPUTADO DESMENTE A NOTICIA SOBRE GASTOS NO CARNAVAL NA BARRA

19/03/19 - 14:32:31

O deputado estadual Adailton Martins (PSD), usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para esclarecer uma notícia publicada em um jornal de grande circulação sobre o valor gasto durante o carnaval da Barra dos Coqueiros. De acordo com o parlamentar, a “informação que foram gastos R$ 2,4 milhões foi feita por um analfabeto porque, na verdade, foram R$ 800 mil”.

“Estamos falando de uma prefeitura que é nota dez em transparência. O que me deixa triste é o Jornal da Cidade publicar uma notícia desta. Por outro lado, me deixa feliz essa preocupação com a Barra dos Coqueiros que está com uma administração arrumada. Temos hoje, todas as ruas pavimentadas e aqui, quero agradecer a ajuda do Governo do Estado, em especial ao ex-governador Jackson Barreto”.

Educação

Na Educação, Adailton Martins relatou que os funcionários recebem o piso salarial e que todas as escolas vão passar por reforma, onde todas as salas de aulas terão ar-condicionado.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Jadilson Simões