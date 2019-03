Governo realizará consulta pública sobre Projeto da Orla Sul de Aracaju

19/03/19 - 15:20:33

A ação tem por objetivo implantar as intervenções necessárias e ambientais das seguintes praias: Aruana, Robalo e Refúgio

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur), por meio do Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), irá promover no dia 8 de abril, a Consulta Pública do Projeto Orla Sul de Aracaju, que envolverá à Adequação Urbanística e Delimitações das Praias do Litoral Sul da capital, dos trechos 3B ao 4. O evento será realizado no Complexo Cultural Gonzagão, localizado no Conjunto Augusto Franco, das 18h às 23h. A ação tem por objetivo implantar às intervenções necessárias e ambientais das seguintes praias: Aruana, Robalo e Refúgio.

De acordo com o arquiteto do Prodetur, Rafael Corona, os anteprojetos serão discutidos pelos participantes da consulta pública que poderão opinar sobre a inciativa, e, posteriormente, as sugestões serão analisadas . “Caso sejam plausíveis, serão adicionadas ao projeto através das devidas correções”, ressalta.

A área que será apresentada no projeto compreende aos trechos que ficam logo depois da área denominada de “Casa de Praia” até o “Farol do Viral”, no Mosqueiro pela Rodovia José Sarney. “Contamos com a participação da comunidade e aproveitamos para enviar nossos votos de consideração e apreço, nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos”, enfatiza Rafael Corona.

Foto: Arthuro Paganini / ASN