João Daniel participa da posse do vereador Camilo Lula em Aracaju

19/03/19 - 16:20:09

Nesta manhã desta terça, dia 19, o deputado federal João Daniel (PT) participou, na Câmara de Vereadores de Aracaju, do ato de posse de Camilo Feitosa Daniel (PT), no mandato de vereador. Em sessão presidida pelo vereador Isac Silveira (PCdoB), Camilo assumiu a titularidade do cargo com a saída do vereador Antônio Bittencourt, que está Secretário da Assistência Social do município. Com isso, o Partido dos Trabalhadores volta a ter espaço no legislativo municipal da capital, após a eleição de Iran Barbosa para deputado estadual.

Já durante a posse, o presidente comunicou a autorização da Casa para a alteração do nome do parlamentar, que passa a ser Camilo Lula. Sociólogo, com 27 anos, o novo vereador, que era o primeiro suplente do seu partido, chega à Câmara com experiência da militância política e no movimento estudantil e social.

Para o deputado federal e presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, João Daniel, com a posse de Camilo Lula, o PT retoma a retoma a vaga de vereador na Câmara de Vereadores, substituindo o ex-vereador Iran Barbosa, que se elegeu deputado estadual. “E nada melhor que um jovem, que tem ligação direta com todo movimento sindical e popular da nossa capital Aracaju para esta vaga, ele que era o primeiro suplente do PT na Câmara municipal”, disse João Daniel.

Por Edjane Oliveira

Foto assessoria