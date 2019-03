JOVEM PRECISA COM URGÊNCIA DE UMA CADEIRA DE RODAS

19/03/19 - 11:27:23

A adolescente Ellen Vitória Durães Cruz, 14 anos, precisa com urgência de uma cadeira de rodas para se locomover. A que a jovem usa está desgastada e com muito tempo de uso, além de já estar pequena para o seu tamanho.

Ellen mora no bairro Coroa do Meio e pede que as pessoas de alguma forma ajude a conseguir uma nova cadeira.

Caso alguém queira ajudar a Ellen a ter uma cadeira de rodas, por favor entrar em contato através do telefone 99165 4778 e falar com Kátia.