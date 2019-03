MP abre inscrições para Processo Seletivo na área de Administração

19/03/19 - 08:50:37

O Ministério Público de Sergipe, através da Escola Superior, abriu nesta segunda-feira, 18, processo para seleção de estagiários de nível superior na área de Administração Pública. Os estudantes interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever através do site da Escola Superior, no período de 18 até o dia 28 de março (até às 23h59).

A prova será realizada no dia 09 de abril, às 14h, em local a ser posteriormente divulgado no site da ESMP

O processo seletivo visa à formação de cadastro reserva para o quadro de estagiários do órgão. Os candidatos selecionados exercerão suas atividades no edifício sede do Ministério Público.

O estagiário receberá a importância mensal de R$ 724,00, a título de bolsa de complementação educacional, além de R$ 130,00 de auxílio-transporte. O regime de trabalho será de 20 horas semanais, distribuídas diariamente em período não superior a 6 horas, em horário a ser definido, dentro dos limites das 7h às 14h. O termo de compromisso de estágio terá a duração de um ano, e pode ser renovável por igual período.

Pré-requisitos

No ato da contratação, o candidato aprovado deverá estar matriculado em uma Instituição de Ensino Superior conveniada ao Ministério Público de Sergipe (clique no link e veja a lista das Instituições conveniadas). Além disso, o candidato ainda deverá comprovar estar cursando entre o quarto e o penúltimo período, e possuir média geral ponderada mínima de 5,0 pontos.

Inscrição

A pré-inscrição, via internet, para o processo seletivo de estagiário será realizada no período de 18/03/19 até as 23h59 do dia 28/03/19, impreterivelmente, devendo o candidato acessar o endereço eletrônico www.esmp.mpse.mp.br, preencher o formulário de inscrição e imprimi-lo.

Para inscrição no processo seletivo será cobrada uma taxa no valor de R$ 40,00 que deverá ser depositada ou transferida para a conta bancária indicada no edital até o dia 28 de março, respeitando o horário de compensação bancária do banco escolhido para a transação.

A inscrição apenas será validada após a entrega, até as 13h do dia 29/03/2019, na Escola Superior do Ministério Público de todos os documentos indicados no item 2.7 do Edital nº 01/2019.

Clique aqui e faça a sua inscrição. Para mais informações e pré-requisitos necessários para a inscrição no processo seletivo, acesse o Edital nº 01.2019 – ESMP/SE.