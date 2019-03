Obras do ginásio poliesportivo em Itabaianinha estão 98% concluídas

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), realiza a reforma do Ginásio Poliesportivo Albano Franco, na cidade de Itabaianinha, a 118km de Aracaju. A obra irá devolver à comunidade um local apropriado para a práticas de diversas modalidades esportivas.

Amante do futebol, João Victor Fonseca, 20 anos, não vê a hora de poder utilizar o ginásio. “Todas às quartas-feiras costumo bater bola com meus amigos. Tanto eu quanto eles estamos animados com a reforma, pois sentimos falta de um espaço público para a prática de atividades. A população merece e precisa de um lugar apropriado e esse ginásio, além de valorizar o esporte, pode contribuir para livrar os jovens do mau caminho”, analisa o autônomo.

O ceramista Alecsandro Lima, 31 anos, endossa as declarações do conterrâneo. “O ginásio era muito movimentado e boa parte da população de Itabaianinha ama futebol. Por conta disso, todo mundo está ansioso para que ele fique pronto logo e, assim, possamos ter os campeonatos de volta no calendário esportivo do município”, conta.

A reforma

Localizado na rodovia SE-290, que dá acesso ao município de Tobias Barreto, e ocupando uma área de 2.400 m², o ginásio recebeu investimentos no valor de R$ 1.016.234,34, oriundos do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste). Sua revitalização correspondeu à troca de toda a cobertura, estrutura metálica, recuperação das arquibancadas, implantação da acessibilidade com a construção de dois banheiros para pessoas com mobilidade reduzida, espaço para cadeirantes nas arquibancadas e rampas de acesso.

De acordo com o engenheiro fiscal da obra, Davi Alvelos, os serviços se aproximam da finalização. “O percentual executado da obra é de 98%. Executamos os reparos nas calçadas, instalamos as lâmpadas de emergência e estamos finalizando a pintura externa. Posteriormente faremos a instalação das luminárias externas, e por fim, concluiremos pequenos acabamentos, de modo que nas próximas duas semanas o ginásio estará pronto”, explica.

No local, também foi feita a substituição das portas e grade de proteção, instalações elétricas e hidráulicas, implantação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, execução dos serviços de drenagem externa, aplicação de piso e revestimento cerâmico nos corredores, bilheteria, cantina, sala de juiz, depósitos, vestiários e todos os banheiros, nos quais também foram instalados louças e metais, e aplicação de 1049,18m² de piso vinílico nas cores da bandeira do município.

Fonte e foto ASN