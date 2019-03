Prédio do comando: estrutura metálica desaba e por pouco não causa tragédia

Uma mulher acabou levando um grande susto no final da manhã desta terça-feira (19), quando parte da estrutura metálica que fixava a logomarca da PM/SE desabou e por pouco não caiu em sua cabeça.

As informações passadas por um policial que pediu para não ter seu nome revelado são de que a estrutura não chegou a atingir a pessoa, “mas causou uma grande susto e inclusive ela ficou paralisada pelo medo”, contou o militar explicando ainda que ela foi socorrida pelos PMs e levada para dentro do quartel onde foi comprovado ser apenas um susto, mas que poderia ter sido fatal. Em seguida, já mais calma, ela deixou o local.

Ainda segundo o militar, o ferro que caiu está completamente enferrujado e deteriorado pelo tempo.

Polêmica – o relações pública da Polícia Militar de Sergipe, major Fábio Machado, afirmou na segunda-feira (18) que a área condenada pela Defesa Civil, no prédio onde está instalado o comando geral, já está sendo desativada.

O comando da Polícia Militar do Estado de Sergipe também emitiu uma nota informando que cumpriu a notificação de interdição parcial expedida pela Defesa Civil, após inspeção efetuada no prédio do Quartel do Comando Geral (QCG) na última quinta-feira, 14 de março. Os locais alvos da vistoria foram isolados e devidamente sinalizados.

