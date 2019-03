Promotoria de justiça de Estância quer saber porque 2º GBM tem apenas uma viatura

19/03/19 - 10:31:10

Após ofício encaminhado pelo advogado Márlio Damasceno, a Promotora de Justiça da Comarca de Estância, Dra. Mônica Hardman Dantas Bernardes, instaurou procedimento para apurar o fato de que o 2º GBM do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe ter somente uma viatura para atender 10 minicípios sergipanos, encaminhando posteriormente também ofício dando ciência da resposta apresentada pelo CBMSE às requisições feitas.

No ofício encaminhado pelo comandante do 2º GBM, bem como do chefe do CEMAN, se comprova o problema existente de falta de viaturas, além de confirmar que a frota da corporação já ultrapassou o tempo de vida útil, relatando ainda que parte da frota está em processo de descarga, não servindo mais para ser utilizada como frota reserva.

O advogado em resposta ao ofício atentou para o fato de que há tempos atrás, o 2º GBM era servido de três viaturas, sendo uma ABT (auto bomba tanque – única viatura que está em operação), uma ABS (auto busca e salvamento) e uma UR (unidade de resgate), estando atualmente em operação somente a ABT, ressaltando ainda, que por ser uma viatura de grande porte, o ABT não pode entrar em todas as ruas, principalmente nas das cidades do interior do estado, onde existem ruas estreitas e ainda mais em povoados, onde somente o ABS teria condições de entrar.

Foi destacado ainda por Márlio, que se parte da frota esta em processo de descarga, necessário se faz que a corporação e o Estado de Sergipe, se programem antecipadamente para adquirir novas viaturas e assim substituir as que estão sendo retiradas de operação e não deixando que 10 (dez) municípios sergipanos sejam atendidos por uma única viatura de grande porte, ou seja, se houverem duas ocorrências no mesmo momento, o 2º GBM não poderá atender, terá que escolher a mais grave, para somente posteriormente, atender a outra, a não ser que solicite apoio do grupamento de Lagarto ou do quartel de Aracaju, o que levará um certo tempo, devido ao deslocamento até esta cidade.

Ao final do expediente encaminhado, o advogado agradece a Promotora de Jusitça pela atenção dispensada em instaurar procedimento para apurar o fato, que é de extrema importância, pois em caso de demora para atender ocorrências, os bombeiros militares não sejam os culpados, pois possuem uma única viatura para, como já dito, atender a 10 municípios.

Matéria e imagens do blog Espaço Militar