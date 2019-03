EDVALDO EFETIVA CÁSSIO MURILO NA PRESIDÊNCIA DA FUCAJU

20/03/19 - 05:25:57

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na tarde desta terça-feira, 19, com o vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, e com o presidente do partido em Aracaju, Jefferson Lima, quando definiu a efetivação de Cássio Murilo Costa, que também participou do encontro, na presidência da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju). Ele já respondia interinamente pela pasta desde abril do ano passado. A posse de Cássio Murilo ocorrerá na próxima quarta-feira, 27, na sede da Prefeitura de Aracaju.

“Decidimos pela permanência de Cássio Murilo na presidência da Funcaju, para que continue fazendo um grande trabalho em favor da cultura. Cássio é uma indicação do PT, partido aliado do nosso governo. O PT não é só um partido com o qual construímos aliança eleitoral, mas é um partido que temos ao nosso lado construindo as políticas públicas para a nossa cidade. Esta aliança é antiga, desde quando Marcelo Déda foi prefeito e eu vice, e se manteve firme e forte ao longo dos anos”, declarou Edvaldo.

Cássio Murilo Costa dos Santos é professor, foi chefe de gabinete na Câmara Federal, foi delegado federal do Desenvolvimento Agrário em Sergipe e desenvolveu a função de assessor técnico na Secretaria da Assistência Social de Aracaju.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA