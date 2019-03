Usina de Asfalto de Itabaiana é reaberta após 4 meses fechada

Depois de mais de 100 inoperante, a Usina de Asfalto, enfim, voltou a todo vapor, para a alegria da população itabaianense. Desde a última segunda-feira, 18, a Secretaria de Obras retomou os serviços de tapa-buracos no município. A avenida Dr. Luis Magalhães e a Rua Francisco Santos foram as primeiras vias a receber os benefícios que também foram levados às demais ruas do centro comercial.

De acordo com Wilson Andrade, do setor de limpeza, a prioridades nos próximos 15 dias será revitalizar a pavimentação asfáltica dos principais acessos de Itabaiana. “A previsão é também resgatar o projeto de terraplanagem do Bairro Queimadas. Aos poucos, o desenvolvimento será restabelecido em nosso município”, garante Wilson.

Ver as máquinas trabalhando nas ruas trouxe uma nova expectativa para a aposentada Marita Batista. “Eu estou tão feliz. Tantos dias sem ver a cidade ativa, trabalhando. Agora sei que tudo voltou ao normal e só temos a agradecer a Deus e ao nosso prefeito Valmir de Francisquinho”, comemorou Marita.

