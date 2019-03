Espelho da Vida- Piedade ajuda Maristela a fugir e confronta Eugênio: ‘Eu te desprezo’. A mãe de Julia Castelo perde a cabeça e afirma que quer se separar!

20/03/19 - 22:49:22

A traição de Eugênio (Felipe Camargo) veio à tona em Espelho da Vida e Piedade (Julia Lemmertz) não vai deixar barato. Ao conversar com Henrique (Otávio Martins), ela descobriu que o menino é filho de Maristela (Letícia Persiles), uma ex-amante do coronel. Agora, ela quer colocar para fora tudo o que pensa sobre ele.

Mas antes, Piedade vai passar por cima do próprio orgulho para reunir mãe e filho novamente. Ela acha passagens para Paris no escritório de Eugênio e decide entregá-las a Maristela. Ela vai até a casa da amante do ex-marido e avisa que ela deve fugir com Henrique o mais rápido possível.