Fábio Meireles lamenta paralisação da obra do loteamento Jardim Bahia, na Soledade

20/03/19 - 16:43:07

Na sessão ordinária desta quarta-feira, 20, o vereador Fábio Meireles utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para lamentar a paralisação da obra de infraestrutura nos loteamentos Jardim Bahia I e II, no bairro Soledade, zona Norte da cidade.

Segundo Fábio, a obra foi iniciada em janeiro deste ano e está interrompida devido à falta de colaboração da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). “Eu perguntei ao presidente da Emurb [Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju], Sérgio Ferrari, e ele me disse que a Deso não compareceu para fazer sua parte na obra, que é a retirada de um esgoto central”, explica o vereador.

Fábio Meireles lamenta a atitude da Deso e espera que possa haver um entendimento para a continuidade do trabalho. “Como aliado do prefeito Edvaldo Nogueira e morador do bairro Soledade, eu espero que Governo do Estado e Prefeitura de Aracaju se entendam e continuem essa obra que favorecerá todos os moradores da região norte”, conclui Fábio.

A obra de infraestrutura que está sendo realizada na região beneficia as ruas A, B, B1, C, D, F, G, H, I, J, L e M. Os serviços incluem a construção de poços de visita, bocas de lobo e padronização de calçadas. O prazo para conclusão é de oito meses.

