Júnior Farias pretende disputar Prefeitura do município de Monte Alegre

20/03/19 - 07:37:51

O vereador Júnior Farias da cidade de Monte Alegre no Sertão de Sergipe pretende colocar seu nome na disputa para o cargo de Prefeito do Município nas eleições de 2020. A situação vem causando reboliço no meio político local, uma vez que muitos estão sendo pegos de surpresa.

Segundo uma fonte ligada ao jovem parlamentar, Júnior Farias está formando um bloco e vem ganhando atenção pública para erguer o projeto de pré-candidato e colocar seu nome na futura disputa. As articulações indicam que algumas lideranças locais já inclinam em favor de Júnior e que nomes importantes no Estado vê nele uma boa opção local.

Filho do ex-prefeito Osmar Farias, ele é mais um cidadão ilustre e querido na cidade. Muito conhecido no Sertão, em razão da figura carismática de seu pai, há quem defenda que o vereador foi preparado desde cedo para ser um político aos moldes da nova geração e que esse seria a sua vez.

“Desde cedo Júnior foi criado para ser um político. Seu pai é uma referência politica e histórica de Monte Alegre. O ambiente político que ele foi criado ao lado do seu pai, acabou por fazer de Júnior um bom aluno e aprendiz no trato com as pessoas e bom diálogo político. Acredito que ele esteja preparado”, encerrou uma fonte de Monte Alegre.

Por Adeval Marques

Foto: Arquivo