O futuro das profissões é tema de palestra na UNINASSAU Aracaju

20/03/19 - 05:54:41

Evento acontece no auditório da instituição é gratuito e aberto ao público

Por: Suzy Guimarães

‘O Futuro das profissões Clássicas Diante da Revolução Digital’ é o tema da palestra que acontece no próximo dia 29 na UNINASSAU – Faculdade Maurício de Nassau, unidade Aracaju. O evento, que será realizado às 19h no auditório da instituição, tem por objetivo estimular o público a uma reflexão sobre os desafios e oportunidades em relação às profissões clássicas no futuro, a partir de uma contextualização com a Revolução Industrial.

A analista de carreiras da UNININASSAU Aracaju, Rayane Brito, disse que o evento pretende chamar a atenção do profissional do futuro para implementar a cultura do empreendedorismo como instrumento de transformação pessoal, profissional e social. “É de grande importância levarmos esse conceito aos nossos alunos e ao público em geral que convidamos para viver esse momento na UNINASSAU”, atentou.

Rayane observou que a faculdade tem grande preocupação com a trabalhabilidade, principalmente no momento em que o país não oferece muitas vagas no mercado de trabalho. Da mesma forma, o diretor da unidade, Yuri Neiman afirmou que inserir os alunos no mercado de trabalho é uma preocupação tão relevante quanto oferecer uma formação superior de excelência. “Para nós, é relevante dar aos nossos alunos a oportunidade de encontrar uma vaga no mercado”, ressaltou o diretor.

Palestras – O evento contará com as palestras do doutor em Ciências da Computação, Almerindo Rehen, criador da Nota Fiscal Eletrônica em âmbito Nacional. Com o especialista em negócios nacionais e internacionais, André Paixão e do Consultor do Sebrae, Wilson Amaral, facilitador do seminário EMPRETEC/ONU, especialista em empreendedorismo e consultor de franquias.