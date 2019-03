Orquestra Jovem de Sergipe abre seleção para novos integrantes

Podem participar da seleção crianças e adolescentes dos bairros Santa Maria e 17 de Março com idade entre 7 e 18 anos

O projeto Orquestra Jovem de Sergipe, que há cinco anos proporciona a formação de crianças e adolescentes em música clássica, está com seleção aberta para novos integrantes. Estão sendo ofertadas vagas para canto coral, violino, viola, violoncelo, contrabaixo e percussão. A pré-inscrição acontecerá de 25 a 30 de março no Espaço Cuidar, localizado na Rua B9, Conjunto Valadares, bairro Santa Maria. Após essa etapa, serão realizadas as provas a partir do dia 01 de abril.

Para participar, o interessado deve ter entre 07 e 18 anos, morar nos bairros Santa Maria ou 17 de Março, estar matriculado em escola particular ou pública, apresentar boletim escolar, e ir para a seleção acompanhado de um responsável, além de ter disponibilidade de horário para participar das aulas de segunda a sexta, das 15h às 18h; e aos sábados, das 13h30 às 16h. Vale ressaltar que não é necessário ter conhecimento prévio em música.

Para maiores informações, entrar em contato através do telefone: (79) 99976-9596.

Orquestra Jovem de Sergipe

A Orquestra Jovem de Sergipe é um projeto realizado pelo Instituto Banese e Governo de Sergipe, com o patrocínio da empresa ENERGISA, através Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cidadania e com o apoio do Instituto Marcelo Déda.

O projeto Orquestra Jovem de Sergipe tem como principal objetivo proporcionar a crianças e adolescentes dos bairros Santa Maria e 17 de Março a iniciação e o aprimoramento musical por meio do estudo de instrumentos de corda, percussão e canto coral, promovendo um encontro com a música clássica, e abrindo portas para a profissionalização. O projeto oferece aulas de canto coral, violino, violoncelo, viola, contrabaixo, percussão e teoria musical, com aulas individuais e em grupo, de segunda a sexta-feira, das 15h às 18h, e ensaios aos sábados, das 13h30 às 16h, no Espaço Cuidar, no bairro Santa Maria.

A iniciativa conta com uma equipe qualificada de professores que disponibiliza toda experiência e talento a serviço da formação de novos artistas da música, proporcionando a mais de 100 crianças, adolescentes e jovens formação em música clássica.

Assessoria de Comunicação – Orquestra Jovem de Sergipe