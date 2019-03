PGE E SECRETARIAS CATALOGAM SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO

20/03/19 - 11:11:25

O procurador-geral do Estado (PGE), Vinicius Oliveira, acompanhou o raio-x sobre a situação fiscal de Sergipe, pelo governador Belivaldo Chagas, no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

De acordo com ele, a Procuradoria Geral do Estado, juntamente com as secretarias ladeou o governador no processo de lapidação de todos os dados que envolvem o Estado.

“Nós nos preocupamos com o carro-chefe anunciado na posse quanto à transparência e produzimos todos os dados e soluções possíveis para melhorar o Estado de Sergipe. Coube à PGE liberar esse procedimento em busca das informações, de catalogar junto com a Secretaria da Fazenda a real situação financeira do Estado, quais sãos os problemas estruturais e apontar algumas soluções, seja modificando a estrutura do Estado, seja com medidas de incremento de receita, enfim, tudo que seja possível pra gente ajudar a superação dessa crise”, explica.

Vinicius Oliveira acrescentou que tudo foi fruto de muitas reuniões e debates no âmbito d Governo. “E finalmente o governador decidiu apresentar hoje o raio-x da situação, como está o Estado de Sergipe, para logo após finalizado todos os ajustes que o grupo produziu, apresentar à Assembleia, quais são as soluções apontadas pelo Governo de Sergipe. A Procuradoria ladeou esses procedimentos e contribuiu na confecção de projetos e rotinas administrativas que ajudem o Estado de Sergipe neste momento”, enfatiza.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões