PRESA MULHER ACUSADA DE ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO

20/03/19 - 13:09:40

Segundo investigações, ela realizava golpes no comércio e em instituições bancárias

Na manhã desta terça-feira (19), na cidade de Aracaju, a equipe da Delegacia de Defraudações e Crimes Cibernéticos deu cumprimento ao mandado de prisão temporária em desfavor da costureira Celma Santos Vidal Fonseca, de 59 anos.

Celma vinha sendo investigada por seu envolvimento em diversas práticas criminosas, principalmente estelionatos e falsidades documentais. De acordo com as investigações, que vêm sendo realizadas há cerca de dez meses, Celma possui pelo menos seis identidades distintas, com dados falsificados, as quais eram utilizadas para realizar golpes em estabelecimentos comerciais e instituições bancárias.

A detenção de Celma ocorreu em sua residência, num bairro desta capital. É a segunda prisão relacionada ao mesmo caso, já que em 2018 a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão temporária de Maria Aparecida, então parceira de Celma.

Segundo levantamentos, ambas fazem parte de um articulado grupo criminoso que falsifica documentos para obter empréstimos, financiamentos e créditos em instituições bancárias, abrir empresas, celebrar contratos e efetuar compras.

As investigações terão continuidade para que outros integrantes do grupo venham a ser identificados.

Fonte e foto SSP