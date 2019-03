QUEREM IMPLANTAR UM ESTADO ATEU, DIZ RODRIGO VALADARES

20/03/19 - 04:16:10

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, durante o Grande Expediente da sessão dessa terça-feira (19), para dar continuidade à polêmica com o também deputado Francisco Gualberto (PT), que o taxou de “ancião” pelos meios com que entrou na política. O jovem parlamentar disse que Gualberto e seus aliados querem implantar o “Estado Ateu” em Sergipe e disse que se a oposição não tem o apoio das mídias tradicionais, ao menos vai continuar propagando seu trabalho nas redes sociais.

Diante da ironia de Gualberto que o chamou de “professor”, Rodrigo disse que iniciou sua trajetória profissional ainda adolescente como professor de uma escola de língua estrangeira e que respeita muito a profissão. Em seguida, já entrando na discussão sobre a religião, Rodrigo mais uma vez polemizou. “Eu fiz aqui a defesa do meu segmento evangélico e o deputado Gualberto fez o papel de aliado do prefeito. Ele confundiu o Estado Laico com Estado Ateu!”.

“No Estado Laico não tem religião oficial, tem liberdade religiosa, ou seja, podem-se fazer eventos para ‘A’ ou para ‘B’. É muito diferente do sistema político que ele defende junto com o prefeito, do Partido Comunista do Brasil que não é socialista, mas um sistema genocida responsável por mais de 100 milhões de mortes no mundo. É um sistema ateu, sem religião, contra Deus! Querem implantar um Estado Ateu e nós não vamos aceitar”, completou.

Luta conta o Sistema

Em seguida, Rodrigo Valadares disse que o grupo da oposição conhecido como “G4” é aberto e pode crescer em tamanho. “Nós não estamos, não temos a mídia tradicional ao nosso lado, mas temos as redes sociais. Estamos em contato direto com o povo e isso vocês não podem controlar, o sistema não consegue! Fui chamado de ancião aqui! Se o povo entender assim, paciência. Mas quero dizer ao deputado Gualberto que a linha foi traçada e que vossa excelência precisa entender que o Brasil está mudando”.

O deputado do PTB disse que Sergipe e Aracaju também estão entrando nesse projeto de transformação, com a velocidade da informação, com o acesso amplo do povo às redes sociais. “Vossa excelência não está entendendo a força das redes sociais. Nosso contato é direto com o povo, sem intermediários, sem partidos. É o antissistema contra o sistema! É esse sistema que levou Sergipe e que está colocando Aracaju no buraco que Gualberto defende!”.

Por fim, Rodrigo Valadares seguiu criticando a defesa que Gualberto fez de Edvaldo Nogueira e disse que Sergipe e Aracaju são exemplos ruins, do ponto de vista administrativo. “Somos um dos piores Estados do Brasil em Educação, Saúde e Segurança Pública. Aqui se mata mais do que em uma guerra civil na África. Quem sente isso não é a grande mídia, mas o povo nas ruas!”.

“Se os governos de Sergipe e de Aracaju fossem bons nós éramos referências! Infelizmente somos referências de coisas ruins! Na Bahia, governador e prefeito de partidos opostos disputam quem mais trabalha. Aqui os dois aliados competem entre quem é pior”, concluiu Rodrigo Valadares.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Jadilson Simões