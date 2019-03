Sandy & Junior entram em brincadeira de fãs e trocam capa do álbum ‘As Quatro Estações’

Passa o inverno, chega o verão. Na primavera, a calmaria. No outono, as folhas caem no quintal. Em 2000, os fãs de Sandy & Junior começavam um compromisso incessante: trocar a capa do álbum “As Quatro Estações“, lançado com suas quatro capas, cada qual representando uma estação diferente do ano. E nesta quarta-feira, 20/3, não foi diferente! Desde cedo, os apaixonados pela dupla já estavam resgatando a capa do CD para anunciar a chegada do outono nas redes sociais.