SUSPEITO REAGE, TROCA TIROS COM A POLÍCIA E ACABA MORTO

20/03/19 - 10:24:04

No início da noite desta terça-feira, 19, uma ação integrada no Bairro Lamarão entre o Batalhão de Radiopatrulha, Grupamento Tático Aéreo-GTA e a 3ª Companhia Independente de Polícia Militar, resultou na apreensão de um revólver calibre .22 com 10 munições, sendo 4 deflagradas e de 16 papelotes de maconha, após confronto, onde o suspeito que reagiu a aproximação policial, foi alvejado e encaminhado ao HUSE, mas não resistiu aos ferimentos.

Após receberem informações de que um grupo armado responsável por diversos delitos na região estariam portando armas de fogo e planejando novas ações criminosas, a polícia militar por meio do BPRp, GTA e 3ª CIPM, deslocaram-se ao local informado e fizeram um cerco, efetuando logo em seguida uma grande varredura na área informada.

Numa invasão próxima a Rua 23, um suspeito armado foi visualizado pelas equipes policiais que emanaram voz de parada, desobedecida pelo indivíduo que correu para dentro de uma casa e deslocou-se para o fundo do imóvel, onde pulou um muro e se homiziou por um período curto de tempo em um mangue da região, para depois invadir um outro imóvel e ser cercado pelos militares.

Ao notar o cerco, o suspeito ainda disparou 4 vezes na direção dos policiais que revidaram a injusta agressão, alvejando o indivíduo, que, logo em seguida, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao HUSE, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito não foi identificado oficialmente até a finalização da ocorrência, mas no local, moradores informaram que ele era conhecido como “WALLA” na região.

O caso foi encaminhado à Deplan Norte, onde todas as medidas legais foram adotadas.