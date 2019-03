VEREADOR DENUNCIA MAL ATENDIMENTO NO HOSPITAL NESTOR PIVA

20/03/19 - 12:47:15

O vereador Elber Batalha (PSB) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), na manhã desta quarta-feira, 20 de março, para fazer diversas denúncias em relação ao atendimento prestado pela saúde do município, através do Hospital Nestor Piva.

Elber registrou dois acontecimentos que aconteceram ontem em relação aos atendimentos na saúde municipal. “Recebi uma denúncia em que uma criança diagnosticada com meningite recebeu alta do Hospital Nestor Piva, ou seja, o atendimento de primeiro mundo que foi dito aqui pela secretária de saúde na semana passada, fez uma criança com meningite receber alta. Outro caso é em relação aos moradores do Siqueira Campos que exista uma revolta coletiva no Nestor Piva por causa da demora no atendimento e a falta de médicos e de pessoas para atender quem ali foi atrás de auxílio hospitalar. Cadê aquele cenário de primeiro mundo passado pela Secretaria Municipal de Saúde?”, questionou.

O parlamentar lembrou que a secretária de Saúde de Aracaju, Waneska Barbosa, esteve na Câmara Municipal na semana passada prestando contas do quadriênio da saúde do município e, segundo Elber, ela exagerou nos elogios a gestão. “A secretária Waneska veio aqui, pintou os céus e alguns colegas nossos vereadores pintaram a entrada do paraíso. Chegaram a dizer que o atendimento era de primeiro mundo, o outro sugeriu que cancelaria o plano de saúde porque era muito bem atendido pela Saúde Municipal. Que planeta é esse que eles vivem?”, indagou.

Por Luciana Gonçalves

Foto redes sociais