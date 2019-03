Fábio Reis pede a reabertura do Posto da Receita Federal em Lagarto

21/03/19 - 06:12:19

O deputado Fábio Reis (MDB-SE), coordenador da bancada sergipana, encaminhou indicação ao Ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta quarta-feira (20), solicitando a reabertura do posto de atendimento da Delegacia da Receita Federal no município de Lagarto.

Em janeiro, a delegacia do órgão em Aracaju informou que encerraria as atividades em Lagarto, mas que a decisão não acarretaria em prejuízo para os contribuintes, já que as atividades continuariam em postos espalhados pela região.

Para Fábio Reis, por ter uma das maiores áreas territoriais do Estado, não é compreensível que Lagarto tenha um serviço dessa natureza prejudicado. “Não podemos concordar com essa decisão. A cidade tem a terceira maior população de Sergipe, com aproximadamente 103.600 habitantes. Possui ainda o terceiro colégio eleitoral, com mais de 66 mil eleitores”, disse o parlamentar.

Além de fazer a indicação, Reis informou que caso as medidas não surtam efeito, ele falará pessoalmente com o ministro. “Entendemos que o Governo Federal está no caminho certo em tentar enxugar a máquina pública, mas o que houve em Lagarto foi uma decisão equivocada devido à perda de tempo que a ausência do posto acarreta aos contribuintes lagartenses”, finalizou o coordenador da bancada do Estado.

Assessoria de Imprensa