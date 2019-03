GEORGEO PASSOS DIZ QUE SESSÃO PODERIA TER UM FIM MELHOR

21/03/19 - 13:44:27

O deputado Estadual da REDE, Georgeo Passos, diante da tribuna da sessão plenária realizada na manhã desta terça-feira, 21, na Casa Legislativa, externou indignações direcionadas ao governador de Sergipe, Belivaldo Chagas. Governador esteve no dia de ontem, 20, na Assembleia Legislativa para apresentar situação financeira do Estado, e o desenvolvimento de ações positivas realizadas pelo Governo de Sergipe.

“Venho aqui nesta tribuna, igualmente veio a colega deputada Kitty, para repudiar o que aconteceu na sessão de ontem. O governador veio aqui e desrespeitou o protocolo desta casa, quando a disposição regimental regra que após explanação no Grande Expediente ocorre a abertura da Explicação Pessoal, momento de nós parlamentares nos manifestarmos e isso não ocorreu. Governador saiu do plenário sem falar conosco, representantes do povo”, disse Georgeo.

Repudiou o parlamentar a ausência de diálogo entre o governador e parlamentares. “Governador após fazer apresentação não se dispôs abrir perguntas dos parlamentares. Não sei qual foi o medo de Belivaldo de responder aos questionamentos. Não tenho dúvidas que pela experiência que Belivaldo já teve nessa casa, quando foi líder de oposição, ele tiraria de letra qualquer questionamento”, externa o deputado

Georgeo diz que a sessão poderia ter tido um fim muito melhor. “Exposição terminou de forma trágica, lamentável e frustante”, salientou. Na oportunidade, deputado enfatizou ainda que o presidente da Alese, deputado Luciano Bispo foi autoritário diante da não permissividade da prática do regulamento da casa. ” A postura ontem do presidente desta casa também foi autoritária. Não caberia ao presidente encerrar a sessão daquela forma. Foi um encerramento que rasgou o regimento interno”, entendeu Georgeo.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Jadilson Simões