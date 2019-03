Caldo cultural de Rodrigo Valadares vem de Roberto Jefferson, diz Gualberto

21/03/19 - 13:05:25

A reclamação do deputado Rodrigo Valadares (PTB), devido ao fato de a Prefeitura não ter realizado um show gospel no dia do aniversário de Aracaju em 17 de março, voltou a ser tema de discurso na Assembleia Legislativa de Sergipe. Na manhã desta quinta-feira, 21, o vice-presidente da Alese, deputado Francisco Gualberto (PT), afirmou ter conhecimento de um vídeo em que o colega destaca que ele (Gualberto) teria atribuído frases do filósofo Isaac Newton ao filósofo Antoine Lavoisier.

“Eu quero dizer ao deputado Valadares, primeiro que eu não sou do clube e nem participo da fofoca das redes sociais, segundo, tenho humildade para reconhecer a minha limitação cultural. Eu tenho seis livros publicados e posso dizer que sou um homem que estudo muito, principalmente aqueles assuntos que tenho que tratar no dia a dia. Gosto de estudar e queria pedir uma ajuda à vossa excelência: como pode me ajudar para que aumente o meu caldo cultural, convivendo com Roberto Jefferson como Vossa Excelência conviveu. Todos sabem quem é Roberto Jefferson, não preciso nem dizer e Vossa Excelência bebeu daquele caldo e a coordenadora do curso que o deputado Rodrigo Valadares recebeu, chama-se Cristiane Brasil, aquela que foi ministra e nunca foi porque a Justiça não permitia que assumisse, pelas trapalhadas que fez”, alfineta.

Francisco Gualberto completou: “como eu sei que o senhor estudou também nessa universidade, eu não quero me tornar tão culto na área do senhor nesse ambiente e quero deixar claro que a minha cultura vem de outro caldo e toda essa sabedoria de Vossa Excelência, tem como professores Roberto Jefferson e Cristiane Brasil, portanto, entre nós dois, que cada um se coloque no seu lugar”, avisa.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões