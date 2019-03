INDEFERIDO PEDIDO DE AFASTAMENTO DE VALMIR DE FRANCISQUINHO

21/03/19 - 05:03:21

A juiza Taiane Danusa Gusmão Barroso Sande, da 2ª Vara Civel de Itabaiana, indeferiu na tarde desta quarta-feira (20), o pedido do Ministério Público, de afastamento do prefeito de itabaiana Valmir de Francisquinho.

Em sua decisão, a juíza Taiane Danusa diz que “indefiro o afastamento cautelar do Réu Valmir dos Santos Costa do cargo de Prefeito do Município de Itabaiana/SE por não avistar (neste instante) risco ao desenvolvimento processual, tampouco o risco de que os fatos narrados nesta ação voltem a se repetir”.