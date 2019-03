Jogos da Primavera 2019: regulamento e cronograma já estão disponíveis

21/03/19 - 07:11:00

Para a primeira etapa das competições, as equipes de cada unidade de ensino poderão se inscrever a partir do dia 1º de maio

As escolas públicas e privadas de Sergipe que desejam participar da 36ª edição dos Jogos da Primavera já podem acompanhar o regulamento e o cronograma das competições deste ano. A iniciativa, que é promovida pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Educação Física (DEF/Seduc), tem como finalidades elevar a participação das instituições de ensino em atividades esportivas e resgatar a função social do esporte como elemento de cultura para todas as redes de ensino do território sergipano, através de ampla mobilização da juventude estudantil.

Para a primeira etapa das competições, as equipes de cada unidade de ensino poderão se inscrever a partir do dia 1º de maio. O início dessa fase acontece no dia 15 e se estende até 31 de maio. Nesse momento, serão disputados os jogos das modalidades basquetebol, futsal, handebol e voleibol em ambos os gêneros e categorias.

Esse ano, a temporada de competições traz algumas novidades para a comunidade esportiva sergipana. Quatro novas modalidades farão parte do evento: polo aquático, badminton adaptado, vôlei sentado e luta greco-romana.

A diretora do DEF, professora Maria Auxiliadora Pires, destaca que a cada ano a meta é tornar as competições mais inclusivas e democráticas possível, sempre enaltecendo a importância da Educação Física no ambiente escolar. “Há anos os Jogos da Primavera vêm transformando o cenário esportivo estudantil em Sergipe, e nós nos sentimos muito felizes quando iniciamos mais uma jornada que é tão significativa para as escolas sergipanas. Nosso objetivo é fazer com que os alunos atletas e paratletas se sintam representados e acolhidos. Eles treinam muito para chegar a esse momento e dar o melhor de si”, festeja.

