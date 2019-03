Kitty Lima rebate Sales Neto: “Secretário demonstra visão ultrapassada de gestão”

21/03/19 - 16:31:27

A deputada estadual Kitty Lima (Rede) vem a público, por meio desta nota, manifestar seu repúdio às declarações emitidas pelo secretário de Estado da Comunicação, Sales Neto, durante entrevista a uma emissora de rádio na manhã desta quinta-feira, 21. O secretário utilizou dos microfones para fazer uma defesa do governo ao qual integra, lamentavelmente, ironizando os diversos aprovados em concursos públicos da área de segurança pública do Governo de Sergipe que lotaram a galeria da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta quarta-feira, 20, quando estes aguardavam, no mínimo, uma resposta do governador Belivaldo Chagas às suas demandas.

Com o seu comentário equivocado, Sales Neto demonstra uma visão ultrapassada de gestão pública, tentando desvincular o debate em torno da situação fiscal do estado da discussão sobre a problemática da segurança pública. Sales precisa entender que as pastas do estado não são ilhas e que a população é quem sente no seu cotidiano o medo e a insegurança em detrimento da ausência de políticas efetivas por parte do governo, justificada pelo próprio gestor pela falta de recursos.

Em sua tentativa de justificar o injustificável, o secretário da comunicação não reconhece a atitude antidemocrática e antirrepublicana do governador Belivaldo Chagas, que demonstrou, neste episódio, despreparo para estabelecer diálogo com os deputados, servidores e classificados dos últimos concursos, homens e mulheres aptos para fortalecer a segurança pública em todo o estado.

Por fim, a deputada reafirma seu compromisso de independência e defesa da população sergipana por meio do seu mandato parlamentar e não se intimidará com recados e declarações de quem quer que seja, reforçando seu emprenho pelo caminho do diálogo para o entendimento entre as partes.

Aracaju, 21 de março de 2019

Por Felipe Maceió