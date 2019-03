Maratona Universitária de Empreendedorismo e Inovação mobiliza estudantes

21/03/19 - 06:20:43

Alunos levando para prática todo conhecimento aprendido em sala de aula. Foi assim o primeiro dia da Maratona Universitária de Empreendedorismo e Inovação. O evento promovido pela Universidade Tiradentes, em parceria com o Sebrae, faz parte da programação da 13° Semana de Extensão (Semex) e reuniu centenas de estudantes de diferentes cursos na quadra de esportes do campus Farolândia nesta quarta, dia 20. Este ano, a maratona trabalha com quatro temáticas voltadas para a economia de Sergipe: mobilidade urbana, sustentabilidade, turismo e agronegócio.

Em grupo de cinco pessoas escolhidas de forma aleatória, os universitários enfrentaram o desafio de mapear as problemáticas de um dos temas e ao final apresentar sugestões.

“Neste momento, eles têm a oportunidade de aplicar os conhecimentos em administração para desenvolver competências que são vistas no curso. E aí vão analisar o marketing, a produção, vão verificar a gestão de finanças por parte de ações da realidade, por isso propomos o tema baseado na economia de Sergipe”, pontuou o coordenador do curso de Administração da Unit, José Walter Santos.

Prática essa que o aluno do curso de Administração também vivencia ao decorrer da sua jornada acadêmica na Empresa Júnior. De acordo com coordenador, a inciativa da Universidade propõe experiências no mercado de trabalho.

“A empresa júnior é uma reunião de estudantes na qual eles vão se tornar uma associação empresarial, eles têm CNPJ e fazem atividade de extensão. Nós temos a possibilidade de fazer consultoria em outras organizações. A partir disso, um professor auxilia esses alunos a prestar os serviços” declarou.

A maratona, que é considera um dos maiores eventos de empreendedorismo universitário do País, segue até sexta-feira, 22. No encerramento, os grupos finalistas apresentarão as melhores ideias para uma banca de investidores. Para o grande campeão, a Unit premiará com um voucher de um ano de curso de inglês no Unit Idiomas e, o 2° e3°, um voucher de seis meses. O vencedor também participará da maratona estadual.

“São 40 mesas, 200 pessoas participando do jogo. Quem pegou turismo, por exemplo, vai mapear os problemas dessa área e o grupo gera uma ideia, que passa por uma série de ferramentas para escolher a melhor e na sexta-feira a banca escolherá o vencedor. Os vencedores daqui irão se juntar aos maratonistas de outras universidades para saber quem é o campeão da maratona estadual e então seguem para competição nacional”. afirmou o consultor e instrutor do Sebrae, Rafael Demétrio.

E para quem está começando no curso de Administração, a maratona desperta curiosidade. De acordo com o aluno do primeiro período, Lucas Feitosa, o evento é um diferencial, pois conduz o estudante a trabalhar em equipe e apresentar uma proposta sobre temas do estado.

“Vamos aprender bastante, principalmente a parte de colocar em execução tudo o que já vi. Então minha expectativa é muito alta para esses três dias. Podemos ver como é o futuro da nossa carreira e possivelmente chegar bem no mercado, já é uma ótima experiência”.

De acordo com o aluno do 5° período de administração, Lucas Benjamin, o evento é uma grande oportunidade de aproximar o aluno do mercado de trabalho.

“Acredito que eventos assim dão uma boa dimensão do que vamos encontra lá na frente depois de formados. O mercado hoje está muito difícil para emprego, mas você empreender é uma forma de entrar no mercado de outra forma. Aqui na maratona, temos mais noção de como colocar o que aprendemos em ação”.

Fonte e foto assessoria