Prefeito de Carmópolis decide fazer parceria com o Batalhão da Restauração

21/03/19 - 06:05:32

Na tarde desta quarta-feira, 20, o deputado Capitão Samuel, acompanhado da sua equipe técnica, visitou o prefeito da Cidade de Carmópolis, Beto Caju. A visita teve o objetivo de apresentar o projeto do Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos ‘Batalhão da Restauração’ e de levar o projeto de criação do Conselho Municipal de Prevenção às Drogas.

O projeto visa uma parceria no custeio das políticas públicas de combate às drogas junto à prefeitura, onde as famílias serão as maiores beneficiadas.

O prefeito recebeu o parlamentar de forma muito positiva. Ao conhecer todas as informações, Beto solicitou uma proposta para a criação do fundo e do Conselho Municipal de prevenção às drogas para a sua cidade. Ele ainda solicitou que a equipe do Batalhão faça, rapidamente, um projeto de convênio entre a prefeitura e o Batalhão, onde será implantada uma unidade da instituição na cidade de Carmópolis. O prefeito sugeriu que 20 jovens do município recebam atendimento.

Segundo o Capitão Samuel a visita foi posivita. “Beto Caju e um prefeito jovem, que entende da necessidade deste trabalho de combate às drogas. Já recebemos muitos jovens de Carmópolis vamos trabalhar junto a para ajudar as famílias deste município que lutam contra esse mal avassalador”, declara.

Fonte e foto assessoria